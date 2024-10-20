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شيخ الأزهر الـ47.. محطات في حياة الشيخ محمد بيصار «الفيلسوف الأشعري» - أخبار كلمتك

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شيخ الأزهر الـ47.. محطات في حياة الشيخ محمد بيصار «الفيلسوف الأشعري» - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر الـ47.. محطات في حياة الشيخ محمد بيصار «الفيلسوف الأشعري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - تحل ذكرى ميلاد الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار، الفقيه الأشعري الشافعي، وشيخ الأزهر الأسبق، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، حيث ولد الإمام الأكبر في مثل هذا اليوم عام 1910م.

الشيخ محمد بيصار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الشيخ محمد بيصار الفقيه الأشعري الشافعي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

من هو الشيخ محمد بيصار؟

-الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار، شيخ الأزهر الأسبق، وهو أشعري شافعي، الفيلسوف الإسلامي، وتلميذ مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده.

- الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار، ولد في مدينة السالمية بمحافظة كفر الشيخ 20 أكتوبر 1910.

- الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار حفظ القرآن الكريم ثم التحق بمعهد دسوق الديني.

الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار، الفقيه الأشعري الشافعي

أبرز المعلومات عن الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار

- الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار، التحق بمعهد طنطا، ثم التحق بكلية أصول الدين وتخرَّج عام 1949.

- الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار، تم تعيينه مدرِّسً، واختاره الأزهر في بعثة تعليمية إلى إنجلترا.

- الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار، استقر بكلية الآداب بجامعة أدنبره في انجلترا، وحصل على الدكتوراه، ثم عاد أستاذ بكلية أصول الدين.

الإمام محمد عبد الرحمن بيصار شَيْخ للأزهر

تم تعيين الشيخ الإمام محمد عبد الرحمن بيصار شَيْخ للأزهر بعد وفاة الشيخ الإمام عبد الحليم محمود عام 1979.

وقام الشيخ محمد بيصار بتأليف لجنة كبرى لدراسة قانون الأزهر ولائحته التنفيذية ليستطيع الأزهر الانطلاق في أداء رسالته العالمية الكبرى.

وأسس الشيخ محمد بيصار أسس قواعد المنهج الفلسفي والعلمي فى الأزهر الشريف، ونهض به نهضة سجلها التاريخ له.

وتخصص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار في الفلسفة الإسلامية وخرج من هذه الدراسات بنتائج هامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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