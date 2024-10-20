«مرصد الأزهر» يرفض تنفيذ خطة الجنرالات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - رفض مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خطة الجنرالات الإسرائيلية، التي تسعى قوات الاحتلال لتنفيذها في شمال قطاع غزة، التي تستهدف تهجير مئات الآلاف من سكان الشمال إلى الجنوب، وإنشاء منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضح مرصد الأزهر أن اعتزم وزراء وأعضاء كنيست، وكبار ناشطين في ائتلاف الليكود، عقد مؤتمر للتشجيع على الاستيطان في قطاع غزة، هذا الأسبوع، تحت عنوان «مستعدون للاستيطان في غزة»، برعاية وزيرة المساواة الاجتماعية الصهيونية، ماي جولان، إلى جانب 9 من أعضاء الكنيست وبرعاية منظمات يمينية متطرفة.

وقال المرصد إن السعي الصهـيوني الحثيث في خلق انسجام بين القوى السياسية والقوى العسكرية، لتحقيق إنجازٍ سريعٍ على حساب تهجير الشعب الفلسطيني، وسلب أراضيه، في الوقت، الذي يعمل فيه جيش الاحتلال على تنفيذ ما يسمى بخطة الجنرالات، ويقوم الحزب السياسي الحاكم بالترويج لعودة الاستيطان داخل القطاع، بدءًا بالمناطق التي يقوم فيها الاحتلال بارتكاب عمليات إبادة جماعية، وتهجير قسري لسكانها المدنيين.