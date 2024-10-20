وزير الري يؤكد أهمية التحول الرقمي في تحسين إدارة وحوكمة المنظومة المائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية التحول الرقمي في تطوير أداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية، وتحسين كفاءة توزيع المياه، وفقا للاحتياجات الفعلية، ما يسهم في تعزيز عملية إدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل في كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور أحمد سمير بالمكتب الفني للوزير، لمناقشة أحدث الأساليب للاستفادة من التصوير الجوي والفضائي في إدارة المنظومة المائية، في ضوء تطبيق التحول الرقمي في إدارة المياه واستخدام التكنولوجيات الحديثة، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري.

وتناول الاجتماع بحث أفضل التقنيات المستخدمة في رصد التعديات على المجاري المائية ومتابعة أعمال تطهيرات المجاري المائية، كما تطرق إلى سبل تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة.

كما تم خلال الاجتماع متابعة إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة «Digital Earth Africa» في مختلف الجهات المعنية بالوزارة، والعمل على تعظيم الاستفادة منها بقدر الإمكان، حيث تسهم هذه المنصة في توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الاصطناعية، والتي تمكن على سبيل المثال من حصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ ورصد التغير العمراني، ومؤشرات جودة المياه في البحيرات، بما يسهم في تحقيق مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المياه.

جدير بالذكر أن منصة «Digital Earth Africa» هي منصة مجانية تم إنشاؤها بالشراكة مع إحدى المؤسسات الأمريكية والحكومة الأسترالية، وقد تعهدت الحكومة الاسترالية بتوفير كافة أشكال الدعم الفني والتشغيلي للمنصة من خلال فريق عمل المنصة الخاصة بالحكومة الأسترالية المسماة «Digital Earth Australia».