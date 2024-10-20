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استعد لتغيير الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 رسميا في مصر - أخبار كلمتك

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استعد لتغيير الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 رسميا في مصر - أخبار كلمتك

استعد لتغيير الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 رسميا في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:23 صباحاً - موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024.. أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر أكتوبر 2024، لذا يبحث العديد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

يتم تطبيق التوقيت الشتوي 2024 رسميًا في مصر وبدء العمل به يوم الخميس 31 أكتوبر، وذلك طبقًا للمواعيد التي أعلنها مجلس الوزراء.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر

يتم تطبيق تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر من خلال تأخير التوقيت الزمني لمدة ساعة، بمعني أنه في تمام الساعة الثانية عشر مساء الخميس 31 أكتوبر يتم تأخير الساعة مدة 60 دقيقة لتصبح الساعة 11:00 مساءً بدلًا من 12:00 منتصف الليل.

مدة تطبيق التوقيت الشتوي

وبعد التطبيق، يتم العمل بالتوقيت الشتوي في مصر لمدة 6 أشهر، ابتداءً من الخميس 31 أكتوبر الجاري، وحتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق 25 من ذات الشهر.

كيفية ضبط الهواتف المحمولة على التوقيت الشتوي

هناك العديد من الهواتف مصممة لضبط الوقت بشكل تلقائي عند تغييره سواء من الصيفي للشتوي أو العكس، ولكن هناك أجهزة أخرى لا تعمل بذلك، لذا يجب عليك أن تضبطها بنفسك من خلال اتباع الخطوات التالية:

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

- الدخول على إعدادات الموبايل.

- القيام بفتح تطبيق الساعة على أجهزة الموبايل.

- الضغط على «change time and date».

- قم بتأخير الساعة 60 دقيقة إلى الساعة 11:00 مساءً بدلًا من الساعة 12:00 صباحًا.

موعد بدء فصل الشتاء في مصر

يذكر أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في مصر يوم السبت 22 ديسمبر 2024، ويستمر فصل الشتاء 2024 في مصر لمدة 3 أشهر، لينتهي فصل الشتاء يوم الخميس الموافق 20 من شهر مارس 2025.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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