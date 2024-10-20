تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

مصر للطيران تشارك بمعرض السياحة والسفر Cottm بالصين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر للطيران تشارك بمعرض السياحة والسفر Cottm بالصين - أخبار كلمتك

مصر للطيران تشارك بمعرض السياحة والسفر Cottm بالصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - شاركت مصر للطيران بجناح متميز داخل الجناح المصري للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال فعاليات معرض سوق السفر والسياحة الخارجية بالصين Cottm والذي عقدت دورته السابعة عشر خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2024 بمركز المعارض الزراعي ببكين بالصين.

مصر للطيران تشارك بمعرض السياحة والسفر Cottm بالصين

 وقام بافتتاح الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي السيد شريف فتحي وزير السياحة والأثار وشارك في الافتتاح السفير عاصم حنفي سفير مصر في جمهورية الصين الشعبيةـ وقد قام وزير السياحة والآثار بزيارة جناح مصر للطيران المشارك فى المعرض.

وقام بتمثيل مصر للطيران بالمعرض الأستاذ خالد فؤاد مدير مكتب جوانزو والمدير الإقليمي لمكاتب مصر للطيران بالصين، حيث قام من جانبه بعقد مجموعة من الاجتماعات والجلسات مع ممثلي أهم شركات السياحة ومنظمي الرحلات ووكلاء السياحة بالصين وذلك لبحث سبل تعزيز النشاط السياحي من وإلي الصين حيث تعتبر الصين بمختلف مدنها من الوجهات المفضلة للسائح المصري. 

 

كما تعتبر المدن السياحية المصرية من أكثر الأماكن بالعالم جذبًا للسائح الصيني الذي يقطع أميالًا طويلة لزيارة مصر وللاستمتاع بمعالمها الأثرية الفريدة، هذا وتسير مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيًا إلي بكين بطائرة من طراز B787-9.

جدير بالذكر أن  معرض Cottm  يشارك به سنويًا نحو 450 عارضا من 70 دولة، ويعد المعرض السياحي الرائد بالصين الذي يستقطب منظمي الرحلات ووكلاء السياحة المعنيين بالسياحة الخارجية إلي الصين وشهد هذا العام مشاركة العديد من دول العالم مثل باكستان، السعودية، تايلاند، أذربيجان، بلجراد، مصر، كازابلانكا، سيشيل، تونس، وغيرهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق