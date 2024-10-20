مصر للطيران تشارك بمعرض السياحة والسفر Cottm بالصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - شاركت مصر للطيران بجناح متميز داخل الجناح المصري للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال فعاليات معرض سوق السفر والسياحة الخارجية بالصين Cottm والذي عقدت دورته السابعة عشر خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2024 بمركز المعارض الزراعي ببكين بالصين.

مصر للطيران تشارك بمعرض السياحة والسفر Cottm بالصين

وقام بافتتاح الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي السيد شريف فتحي وزير السياحة والأثار وشارك في الافتتاح السفير عاصم حنفي سفير مصر في جمهورية الصين الشعبيةـ وقد قام وزير السياحة والآثار بزيارة جناح مصر للطيران المشارك فى المعرض.

وقام بتمثيل مصر للطيران بالمعرض الأستاذ خالد فؤاد مدير مكتب جوانزو والمدير الإقليمي لمكاتب مصر للطيران بالصين، حيث قام من جانبه بعقد مجموعة من الاجتماعات والجلسات مع ممثلي أهم شركات السياحة ومنظمي الرحلات ووكلاء السياحة بالصين وذلك لبحث سبل تعزيز النشاط السياحي من وإلي الصين حيث تعتبر الصين بمختلف مدنها من الوجهات المفضلة للسائح المصري.

كما تعتبر المدن السياحية المصرية من أكثر الأماكن بالعالم جذبًا للسائح الصيني الذي يقطع أميالًا طويلة لزيارة مصر وللاستمتاع بمعالمها الأثرية الفريدة، هذا وتسير مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيًا إلي بكين بطائرة من طراز B787-9.

جدير بالذكر أن معرض Cottm يشارك به سنويًا نحو 450 عارضا من 70 دولة، ويعد المعرض السياحي الرائد بالصين الذي يستقطب منظمي الرحلات ووكلاء السياحة المعنيين بالسياحة الخارجية إلي الصين وشهد هذا العام مشاركة العديد من دول العالم مثل باكستان، السعودية، تايلاند، أذربيجان، بلجراد، مصر، كازابلانكا، سيشيل، تونس، وغيرهم.

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