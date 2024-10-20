منال عوض: الدولة تنجح في استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 1232 مبنى مخالفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:49 صباحاً - كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٤ في ١٢ أكتوبر الجاري وحتى ١٩ من نفس الشهر، حيث نجحت الدولة في استرداد مليون و٨٤ ألف متر مربع بعد إزالة ١٢٣٢ مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة ٧٤٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٩٤٢٧ فدانا زراعيا.

إزالة التعديات

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود بذلتها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٢ أكتوبر الجاري وحتى ١ نوفمبر المقبل، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات والتي بدأت بداية قوية للتصدي بكل حزم لحالات التعديات، حيث حققت المحافظات نجاحا غير مسبوق في استرداد أراضي الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة، مؤكدًة علي أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بين أن محافظة أسيوط احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة، خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ ٢٤، ولفتت إلى أن القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بمحافظة أسيوط تمكنت من استرداد حوالي ٣٩٢ ألف متر مربع بعد إزالة ٧٣ مبنى مخالفا، ثم يليها محافظة قنا التي استردت ١٩٤ ألف متر مربع بعد إزالة ٢١٩ مبنى مخالفا، ثم محافظة الجيزة والتي استردت ١٩٢ ألف متر مربع بع إزالة ٣٦ مبنى مخالفا.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الأقصر حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية بها في استرداد ٥١١٠ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٦٥ حالة تعد، ثم يليها محافظة البحيرة التي نجحت في استرداد ١٠٦١ فدان زراعية بإجمالي ١٩٩ حالة تعد، ثم محافظة الفيوم ٨٧٩ فدان أراض زراعية بإجمالي ٢٧ حالة تعد.

وطالبت الدكتورة منال عوض، القيادات المحلية بإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة بكل قوة وحسم ومنع أى تعديات جديدة على الأراضي الزراعية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ٢٤ وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضى الزراعية التى تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية بالتصدي لأي محاولات لتبوير الأراضي بالبناء المخالف عليها، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، مشددة أيضًا علي ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

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