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وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل تنصيب الرئيس الجديد لدولة إندونيسيا، برابووو سوبيانتو.

وجرت مراسم حفل تنصيب الرئيس صباح اليوم الأحد، حيث تقدم وزير الأوقاف إلى مصافحة الرئيس الجديد برابوو سوبيانتو، مبلغا تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للرئيس الإندونيسي بكل التوفيق والسداد، وبأن تنعم إندونيسيا ومصر بكل الأمان والازدهار.

وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب رئيس إندونيسيا

وأعرب وزير الأوقاف، عن تشرفه بنقل تهنئة مصر رئيسا وشعبا إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد.

وجرت مراسم حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد بحضور رؤساء وممثلي الدول، وبحضور رؤساء إندونيسيا السابقين ونواب الرؤساء، وقيادات الدولة الإندونيسية، وأعضاء البرلمان، حيث بدأت مراسم تنصيب الرئيس ونائبه بالسلام الجمهوري الإندونيسي، ثم توقيع وثيقة تسلم مقاليد رئاسة الدولة، وإلقاء القسم الدستوري، ثم كلمة الرئيس الجديد، ثم مرور الرئيس الجديد لمصافحة الرؤساء وممثلي الرؤساء المشاركين في حفل تنصيب سيادته.

وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب رئيس إندونيسيا

وهنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جموع الشعب الإندونيسي بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو، رئيسا لجمهورية إندونيسيا، قائلًا: «يشرفني تمثيل قيادة وطني العظيم مصر، وأن أكون موفدًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن سيادته في حفل تنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد».

ودعا وزير الأوقاف، المولى تبارك وتعالى لفخامة الرئيس الجديد بكل السداد والتوفيق والازدهار، معربًا عن سعادته بمشاركة الشعب الإندونيسي مظاهر الاحتفال بهذا اليوم التاريخي الكبير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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