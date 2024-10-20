تفاصيل مهمة من «الإسكان».. شروط جديدة شقق «سكن لكل المصريين» وفرص للمواطنين بعد تعديل الدخل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - سكن لكل المصريين.. قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تغيير حدود الدخل الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لمبادرة «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفقًا لما أعلنه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.

تغيير الحد الأدني لشقق سكن لكل المصريين

وعن تغيير حدود الدخل في الطرح الجديد لـ«سكن لكل المصريين»، أكد وزير الإسكان، أنه لا يتم بصورة عشوائية، ولكن يأتي نتيجة لدراسة متأنية ودقيقة للأوضاع الاقتصادية وحدود الدخل بالنسبة للفئة المستهدفة من الإعلان.

حدود الدخل لمبادرة سكن لكل المصريين

ويهدف التغيير في حدود الدخل إلى منح فرصة أكبر لفئات أوسع من المواطنين التقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة، ما يسهم في تحقيق الأهداف الفعلية للبرنامج بتوفير السكن الملائم للمواطنين، بحسب ما أوضحته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الحد الأدنى لمنخفضي الدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين

وأشارت مي عبد الحميد، إلى ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل على 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.

وفيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه، وفقًا لما أكدته الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

الحد الأدنى لمتوسطي الدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين

وفيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه، وفقًا لما أفادت به «عبد الحميد»، في البيان الصادر عن وزارة الإسكان.

وعن صافي الدخل الشهري/ السنوي لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل ألا يزيد على 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

- لا يتجاوز عمر المتقدم للوحدة السكنية عن 51 عاما.

- عدم تجاوز سن أصحاب المعاشات عن 75 عاما.

- ألا يكون المتقدم لحجز الوحدة قد استفاد في وقت سابق من طرح تابع لـ شقق الإسكان الاجتماعي.

- تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

- يجب تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق سكن لكل المصريين

- قسيمة الزواج.

- شهادة ميلاد الأولاد.

- تقديم مفردات راتب الزوجة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المحدد.

- إيصال سداد مقدم الحجز إضافة إلى تقديم مصروفات التسجيل.