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تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - الأحد 20/أكتوبر/2024 - 09:58 ص 10/20/2024 9:58:32 AM

موانئ،كلمتك
موانئ،كلمتك
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 827 شاحنة. 

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 473 شاحنة و84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37500 طن بضائع، 354 شاحنة و11 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس  بينما غادرت السفينة AKDENIZ M وعلى متنها 31000 طن فوسفات متجهة للهند والعبارة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين أمل ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3900 طن بضائع و355 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، أور وسينا، كما يستعد  ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة  السفينة SEA WAVE2 متجهة إلى جدة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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