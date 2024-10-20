شقق ذوي الهمم من موقع «مسكن محور الأراضي».. الرابط وطريقة الحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تخصيص 426 قطعة أرض لذوي الهمم من إجمالي 8521 قطعة مطروحة في 20 مدينة جديدة، وذلك لتوفير فرص سكنية مناسبة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، ويأتي ذلك في إطار حرصها على دعم ذوي الهمم

موعد طرح أراضي موقع «مسكن محور الأراضي»

ومن المقرر أن يبدأ طرح أراضي موقع مسكن محور الأراضي لذوي الهمم يوم 7 نوفمبر 2024 ويستمر حتى 5 يناير 2025.

أماكن طرح شقق مسكن محور الأراضي

ويتضمن الطرح العديد من المدن منها: غرب قنا الجديدة وأسيوط الجديدة والسادات وحدائق أكتوبر وطيبة الجديدة وبدر وبني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وبرج العرب الجديدة وأخميم الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والشروق والعبور وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة والفيوم الجديدة وناصر الجديدة وأسوان الجديدة وملوي الجديدة لذوي الهمم أو ذويهم بولاية.

موعد طرح كراسة الشروط

ومن المقرر أن يتم إتاحة كراسة الشروط موضحاً بها أسلوب السداد والمواقع والأسعار والمساحات، اعتباراً من يوم 7 من شهر نوفمبر المقبل وحتى يوم السادس من شهر يناير 2025، على أن يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجرائها لاحقاً.

خطوات حجز قطع أراضي الإسكان لذوي الهمم

كما يمكن لذوي الهمم التقدم لحجز الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني مسكن - محور الأراضي:

-يجب على الرغبين في التقدم لشقق الإسكان التسجيل على الموقع الإلكتروني «مسكن - محور الأراضي».

- كما يجب إدخال البيانات الأساسية «الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة».

- بالإضافة إلى إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- كما يتم إرفاق كارت الخدمات المتكاملة.

- ومن ثم الدخول على المدينة المراد الحجز بها.

- ثم اختيار محور الأراضي من بين المحاور المطروحة.

- بعدها يتم اختيار القطعة ثم يسدد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي.

- بعدها يتم إرفاق مستند السداد على الموقع.