توجيه عاجل من «المديريات التعليمية» بشأن تحصيل المصروفات الدراسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - سداد المصروفات الدراسية.. وجهت مديريات التربية والتعليم بيانًا للإدارات التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، بشأن تعاقد المدارس التعليمية على ماكينة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.

التعاقد على مكينة دفع المصروفات الدراسية

أوضحت مديريات التربية والتعليم، في البيان، أن المدارس تتعاقد على ماكينة لدفع المصروفات الدراسية للعام الحالي مع البنك المتواجد به حسابات الخدمات والأنشطة، لتحصيل المصروفات من الطلاب.

عدم تحصيل مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم

وحذرت مديريات التعليم، من تحصيل أي مبالغ نقدية من الطلاب أو أولياء أمورهم، تحت مسمى مستلزمات مدرسية أو غيرها، وعلى أولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.

طرق سداد ودفع المصروفات الدراسية

وتسهيلًا على أولياء الأمور، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق سداد ودفع المصروفات الدراسية للعام الحالي، وهي:

- يتم سداد المصروفات الدراسية عن طريق التوجه للمكاتب البريد ودفعها لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، باستخدام الرقم القومي للطالب.

- يتم تسليم إيصال دفع المصروفات الدراسية وصورتين منه للمدرسة التي يدرس بها الطالب.

- كما يمكن سداد المصروفات الدراسية، من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي منها «مصاري - آمان - فوري» وغيرها من منافذ الدفع الرسمية، وذلك من خلال أكواد دفع محددة لصالح سداد المصروفات المدرسية.

قيمة القسط الأول من المصروفات الدراسية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الحالي 2024-2025، في شهر أكتوبر الجاري، وتأتي قيمة القسط الأول كالتالي:

- القسط الأول من المصروفات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي بــ 244.60 جنيه.

- القسط الأول من المصروفات الدراسية للصفان الثاني الإعدادي والثالث الإعدادي بــ 170.60 جنيه.

- القسط الأول من المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي العام بــ 412.60 جنيه.

- القسط الأول من المصروفات الدراسية للصفان الثاني والثالث الثانوي العام بــ 400.60 جنيه.

- القسط الأول من المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي والفني بكل أنواعه وأنظمته بــ 185.60 جنيه.

- القسط الأول من المصروفات الدراسية لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني من الصف الثاني الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات» بــ170.60 جنيه.