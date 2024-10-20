تهدد المواطنين.. ما هي نوة رياح الصليب التي تستعد لها الإسكندرية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - نوة رياح الصليب.. تستقبل محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، أول نوات الشتاء لعام 2024، نوة رياح الصليب، والتي تهدد المواطنين نظرًا لتأثيرها على عروس البحر المتوسط، مسببة حالة من التقلبات الجوية الشديدة.

نوة رياح الصليب

وتضرب نوة رياح الصليب ساحل البحر المتوسط اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية، لتنهي يوم الأربعاء 24 أكتوبر الجاري، وفقًا لجدول مواعيد النوات الصادر عن ميناء الإسكندرية.

وتعد نوة الصليب، واحدة من أقوى النوات المعرفة التي تضرب مدينة الإسكندرية سنويًا، وتعمل على تغيرات في حالة الطقس منها هطول أمطار، وتستعد المدينة لرفع حالة الطوارئ لاستقبالها، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر بسبب الأمطار وسرعة الرياح.

نوة رياح الصليب في الإسكندرية

وأشارت توقعات الأرصاد إلى أن نوة رياح الصليب، ستضرب الإسكندرية وستعمل على انخفاض درجات الحرارة و سقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على عروس البحر المتوسط.

وأضافت التوقعات أن محافظة الإسكندرية قد تشهد نشاط للرياح على البحر المتوسط بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر، مما قد يؤثر على حركة الملاحة والصيد.

ما هي رياح الصليب؟

وأضافت التوقعات، بإن نوة رياح الصليب من النوات الممطرة التي تصاحبها رياح قوية، ما يزيد من تأثيرها على المدينة الساحلية، وعادة ما تسبب اضطرابًا في الحياة اليومية، حيث تواجه الإسكندرية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إلى جانب زيادة احتمالات حدوث تجمعات مائية في الشوارع بسبب الأمطار.

تأثير نوة رياح الصليب على الإسكندرية

ومن المتوقع أن تصل نسبة سقوط الأمطار خلال فترة نوة رياح الصليب إلى 40% يوميا، وفقًا لتوقعات، قد تتأثر حركة الملاحة في ميناء الإسكندرية، مما ينعكس على حركة السفن والتجارة.

استعداد الإسكندرية لنوة رياح الصليب

ووجهت محافظة الإسكندرية، عدة تحذيرات للمواطنين، باتخاذ الاحتياجات اللازمة لتجنب المشاكل الناتجة عن تجمع المياه وارتفاع منسوبها في الشوارع.