«التضامن الاجتماعي» تبحث الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر الراغبة في كفالة أطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، اجتماعًا بوزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار كريم قلاوى، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور أعضاء اللجنة من الوزارات والجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات الشريكة، لمناقشة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر الراغبة في كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.

وأوضحت اللجنة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتأكد من توافر شروط الكفالة لدى الأسر المتقدمة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.

وخلال الاجتماع، أجرت اللجنة مقابلات مع 13 أسرة راغبة في الكفالة، ووافقت على 6 أسر منها.

كما تم استعراض ومراجعة 20 طلبًا إضافيًا، تضمنت بعض الطلبات لكفالة الأطفال وبعضها الآخر متعلق بالأسر التي تكفل الأطفال بالفعل. وافقت اللجنة على 12 طلبًا من هذه الطلبات.

وأكدت اللجنة العليا حرصها على ضمان تقديم الأسر البديلة الكافلة أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال المكفولة، من خلال تطبيق معايير صارمة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية لضمان مصلحة الأطفال.

وأشارت اللجنة إلى أن نظام الأسر البديلة الكافلة يشهد تطورًا مستمرًا في مصر، حيث وصل عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة إلى 12، 347 طفلًا تحت رعاية 12، 159 أسرة على مستوى الجمهورية.

كما توفر وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا شاملًا لهذه الأسر، بما في ذلك تنظيم تدريبات متخصصة لضمان تحقيق أعلى مستويات الرعاية للأطفال.

وأتاحت الوزارة، التسجيل في منظومة الأسر البديلة الكافلة إلكترونيًا، بالإضافة إلى توفير خط ساخن 16439 لتلقي استفسارات الأسر، كما يتم متابعة الأطفال المكفولة من قبل مديريات التضامن الاجتماعي لضمان حصولهم على كافة أوجه الحماية والرعاية، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.