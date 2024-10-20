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جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لجميع صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية - أخبار كلمتك

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جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لجميع صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية - أخبار كلمتك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لجميع صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.. يبحث العديد من طلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، عن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024، وذلك تزامنًا مع اقتراب انتهاء شهر أكتوبر موعد عقد الاختبارات.

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024

أعلنت مديريات التربية والتعليم، بغالبية محافظات الجمهورية، جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية».

امتحانات شهر أكتوبر 2024

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وطبقًا لجدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، تبدأ امتحانات شهر أكتوبر 2024 الأسبوع المقبل بكافة المدارس، حيث أوضحت المديريات أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الأسبوع الأخير من الشهر.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024 للمرحلة الابتدائية بالقاهرة

تبدأ امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة، من يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر، وتستمر امتحانات شهر أكتوبر 2024 للمرحلة الابتدائية في القاهرة حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس 31 أكتوبر.

جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للمرحلة الابتدائية

امتحانات شهر أكتوبر 2024 للمرحلتين الإعدادي والثانوي بالقاهرة

بينما تبدأ امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بداية من «الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي» في القاهرة، من يوم الأحد المقبل 27 أكتوبر، وتستمر لمدة أسبوع لينتهي الطلاب من أداء الامتحانات يوم الخميس 31 أكتوبر.

جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 للمرحلة الإعدادية

امتحانات شهر أكتوبر 2024 بالجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب النقل بصفوف المراحل التعليمية، من يوم الأحد القبل 27 أكتوبر، وتستمر حتى نهاية الشهر يوم الخميس 31 أكتوبر.

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي بالجيزة

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادتي الرياضيات، والتاريخ.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي بالجيزة

- يوم الأحد 27 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الإثنين 28 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 29 أكتوبر: امتحان مادتي الرياضيات والتاريخ والأحياء.

- يوم الأربعاء 30 أكتوبر: امتحان مادة علم النفس ومادة الفيزياء.

- يوم الخميس 31 أكتوبر: امتحان مادة الجغرافيا ومادة الكيمياء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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