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موعد تشغيل مونوريل شرق النيل - أخبار كلمتك

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موعد تشغيل مونوريل شرق النيل - أخبار كلمتك

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - تستكمل وزارة النقل مشروعات التنمية التي بدأتها، إذ كشفت عن مستجدات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل، إذ يُجر حاليا تشغيله تجريبيا من محطة العدالة في نهاية العاصمة الإدارية الجديدة حتى مدينة نصر، وذلك بعد تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية.

ومن المقرر تشغيل المونوريل بالركاب خلال 4 أو 5 أشهر على أقصى تقدير، وبحسب بيان وزارة النقل، ويعد المونوريل هو أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وهي وسيلة نقل متميزة لـ الركاب، ويتكامل الخدمة مع الوسائل الأخرى مثل خطوط المترو أو الأتوبيس الترددي أو القطار الكهربائي الخفيف.

وزارة النقل

وأشارت الوزارة، إلى أن المونوريل يخضع لسيطرة كاملة من خلال غُرفة السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافته إلى أن الهدف منه هو ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.

مزايا مونوريل شرق النيل

وأما عن مزايا مونوريل شرق النيل، فتتمثل فيما يلي:

1) المساهمة في التنمية المستدامة شرق وغرب النيل.

2) يخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

3) تسهيله لحركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

4) اتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد.

5) اتصاله بالقطار الكهربائي الخفيف في محطة مدينة الفنون والثقافة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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