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جامعة القاهرة الأولى مصريًا وإفريقيًا وفي المركز 164 عالميا بتصنيف "ليدن" الهولندي - أخبار كلمتك

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جامعة القاهرة الأولى مصريًا وإفريقيًا وفي المركز 164 عالميا بتصنيف "ليدن" الهولندي - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة الأولى مصريًا وإفريقيًا وفي المركز 164 عالميا بتصنيف "ليدن" الهولندي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:34 صباحاً - الأحد 20/أكتوبر/2024 - 09:18 ص 10/20/2024 9:18:08 AM

تصنيف ليدن الهولندي
تصنيف ليدن الهولندي

 حققت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، إنجازًا عالميًا جديدًا بتواجدها ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم بحصولها على المركز 164 من بين جامعات العالم التي خضعت لتصنيف "ليدن" الهولندي - إصدار أكتوبر 2024، حيث تصدرت جميع الجامعات الإفريقية والمصرية في التصنيف وجاءت بعدها جامعات عين شمس (400) والمنصورة (454) والإسكندرية (481) والزقازيق (533) والأزهر (695) وطنطا (764) وأسيوط (765) والمنوفية (920) وبنها (1033) وبني سويف (1081) والمنيا (1123) وحلوان (1236) وقناة السويس (1248) وكفر الشيخ (1387).

 

تصنيف ليدن الهولندي

 وصرح محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة طبيعية لحرص إدارة الجامعة وجميع منسوبيها على الحفاظ على مكان الصدارة في التصنيفات الدولية، والتزامها بجميع المعايير العالمية التي تحتكم إليها هذه التصنيفات، مشيرًا إلى أن تصنيف "ليدن" الهولندي شمل 15 جامعة مصرية و43 جامعة إفريقية تصدرتها جميعًا جامعة القاهرة.

رئيس جامعة القاهرة: التصنيفات الدولية تعتمد معاييرها استنادًا إلى قواعد البيانات العالمية وليست البيانات التي تقدمها الجامعات الخاضعة للتصنيف
 

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن التصنيف الهولندي يعد تصنيفًا فريدًا يتيح مؤشرات متطورة وإنشاء نتائج بناءً على هذه المؤشرات واستكشافها من مناظير مختلفة متعددة الأبعاد منها التأثير العلمي والنشر المفتوح، كما يوفر معلومات حصرية وشفافة حول الأبحاث التي أجرتها الجامعة، مما يضمن استقلال التصنيف وعدم تحيزه لاعتماده على أحدث البيانات المبوبة في قاعدة Open Alex العالمية.

وقال محمد سامي عبد الصادق إن جامعة القاهرة تسعي دائمًا إلى مواكبة أحدث النظم العالمية في المجالات البحثية والأكاديمية والإدارية على مستوى جميع كلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية لتظل قادرةً على الحفاظ على مكانة الصدارة والمنافسة بقوة مع الجامعات العالمية المرموقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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