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السكك الحديدية تنقل السائحين من محطة بشتيل إلى أسوان لمشاهدة تعامد الشمس - أخبار كلمتك

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السكك الحديدية تنقل السائحين من محطة بشتيل إلى أسوان لمشاهدة تعامد الشمس - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تنقل السائحين من محطة بشتيل إلى أسوان لمشاهدة تعامد الشمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:29 صباحاً - الأحد 20/أكتوبر/2024 - 09:16 ص 10/20/2024 9:16:23 AM

قطار، كلمتك
قطار، كلمتك

 تابعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية  نقل السائحين الأجانب من محطة بشتيل بالجيزة عبر قطارات الصعيد لاستقلال القطار لمشاهدة تعامد الشمس. 

 

تعامد الشمس

 واستقبلت الهيئة عددا من السائحين من مختلف  دول العالم لاستقلال عدد كبير من السياح الأجانب  من جنسيات مختلفة لقطارات النوم المتجهه إلى أسوان، وذلك من محطة صعيد مصر ( بشتيل الجديدة ) متجهين إلى محطة أسوان لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبو سنبل.

وتوافد آلاف السياح لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس في مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان بمصر اليوم الخميس.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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