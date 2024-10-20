بسام راضي يفتتح الموسم السنوي للأكاديمية المصرية للفنون بروما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - افتتح بسام راضي سفير مصر فى روما مع الدكتورة رانيا يحيى مديرة الأكاديمية المصرية للفنون بروما موسم النشاط الفنى الشتوى السنوى للأكاديمية وذلك بحضور لفيف من الشخصيات الإيطالية من الوسط الفنى والثقافى والسفراء الأجانب في روما بالإضافة إلى رموز الجالية المصرية.

وأكد بسام راضي في كلمته الافتتاحية على أهمية الاكاديمية المصرية كصرح مصري للثقافة والفنون فى قلب العاصمة روما ولتمثل جسرا للتواصل بين أعظم حضارتين عرفتهما التاريخ وهى الفرعونيّة والرومانية اللتان قدمتا إسهامات هائلة في كافة مناحى الحياة للإنسانية جمعاء منذ فجر التاريخ.

وأشار إلى أن الاكاديمية المصرية للفنون تعتبر ايقونة ومنارة ثقافية وفنية مصرية فريدة في قلب ايطاليا ينبع منها شعاع عراقة الفن المصرى بجميع فروعه بهدف التقريب بين الشعوب.

الدكتورة رانيا يحيى المديرة الجديدة للأكاديمية المصرية

كما شرحت الدكتورة رانيا يحيى المديرة الجديدة للأكاديمية المصرية فى كلمتها برنامج انشطة الاكاديمية المستقبلية للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتى تتنوع ما بين العروض الاستعراضية والموسيقية ومعارض الأعمال الفنية التشكيلية والتراثية والندوات الثقافية.

أكاديمية مصرية للفنون بروما

جدير بالذكر أن أكاديمية مصرية للفنون بروما تم انشاؤها قبل ما يقرب من ١٠٠ عامًا، عام 1929 بهدف إتاحة فرصة الاحتكاك بالتجربة الفنية الإيطالية العريقة، وإيجاد مكان لائق لإبداع الفنانين المصريين ورعاية مواهبهم، وتم اختيار مقر الأكاديمية فى قلب العاصمة روما داخل أشهر وأكبر حدائقها العامة فيلا بورجيزى الشهيرة.

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