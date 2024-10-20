البرد بدأ.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:45 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، متوقعة استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، إلى حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، وجاءت كالآتي:

شبورة مائية

نوهت هيئة الأرصاد على السائقين بتوخى الحذر والحيطة أثناء القيادة صباحًا، بسبب تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الأحد

وتابعت الهيئة بإن رياح معتدلة تنشط على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، بينما تنشط أحيانًا على باقى أنحاء البلاد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 29 21 العاصمة الإدارية 30 20 6 أكتوبر 30 20 بنها 29 21 دمنهور 28 21 وادي النطرون 29 21 كفر الشيخ 28 20 المنصورة 28 20 الزقازيق 29 21 شبين الكوم 28 21 طنطا 28 21 دمياط 27 22 بورسعيد 27 23 الإسماعيلية 29 19 السويس 29 19 العريش 27 18 رفح 27 17 رأس سدر 30 21 نخل 27 15 كاترين 26 13 الطور 29 22 طابا 28 21 شرم الشيخ 23 24 الإسكندرية 28 20 العلمين 27 19 مطروح 26 20 السلوم 25 17 سيوة 28 16 رأس غارب 32 22 الغردقة 33 23 سفاجا 32 23 مرسى علم 34 24 شلاتين 32 25 حلايب 30 23 أبو رماد 31 23 رأس حدربة 30 24 الفيوم 30 19 بني سويف 30 19 المنيا 31 18 أسيوط 31 17 سوهاج 32 18 قنا 34 20 الأقصر 34 22 أسوان 34 23 الوادي الجديد 32 18 أبو سمبل 33 23