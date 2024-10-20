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حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

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حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:41 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. تنشر الأسبوع، أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، تسليم أرض مصنع.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 38200 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 39000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 39000 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 38000 جنيه للطن، وحديد الكومي 36500 جنيه للطن، كما سجل العشري 36000 جنيه للطن، ومصر ستيل 37000 جنيه، وبيانكو سعر 36000 جنيه للطن.

كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 39000 جنيه للطن، وسجل حديد سرحان سعر 36000 جنيهًا، والجيوشي سعر 39000 جنيه، والمراكبي سعر 37000 جنيه للطن، وعطية سعر 37500 جنيه للطن.

وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 36 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت

بينما سجل أسمنت الفهد اليوم، 2660 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 2720 جنيهًا للطن، وأسمنت المهندس سجل 2750 جنيهًا، وأسمنت العسكري 2700 جنيهًا، وأسمنت المصريين 2730 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 2970 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويس 2800 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 2770 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 2750 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1750 إلى 1950 جنيهًا، بينما الأسمنت المقاوم بين 2700 و2950 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 4000 إلى 4150 جنيه.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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