انعقاد مجلس الحديث الثاني لقراءة كتاب "صحيح البخاري" بمسجد الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:16 صباحاً - تطلق وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الأحد مجلس الحديث الثاني لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة العصر.

الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة، وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويحاضر في المجلس الحديثي الثاني كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم:‏ أ.د. صبحي عبدالفتاح ربيع أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وأ.د.م. محمد عبد الفتاح حافظ أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، وأ.د.م. عبد الرحمن رمضان عبد المجيد أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

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