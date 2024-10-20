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سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الأحد 20 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الأحد 20 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الأحد 20 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:05 صباحاً - سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي استقراراً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاحد 20-10-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.91 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.90 جنيه للشراء 12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.90 جنيه للشراء 12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 12.91 جنيه للشراء 12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي:

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12.81 جنيه للشراء، 12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 12.84 جنيه للشراء 12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 12.88 جنيه للشراء 12.95 جنيه للبيع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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