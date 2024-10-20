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معتدل ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 20 أكتبر 2024 - أخبار كلمتك

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معتدل ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 20 أكتبر 2024 - أخبار كلمتك

معتدل ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 20 أكتبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:42 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 30 20

6 أكتوبر 30 20

بنهــــا 29 21

دمنهور 28 21

وادي النطرون 29 21

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 28 20

الزقازيق 29 21

شبين الكوم 28 21

طنطا 28 21

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 19

العريش 27 18

رفح 27 17

رأس سدر 30 21

نخل 27 15

كاترين 26 13

الطور 29 22

طابا 28 21

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 19

مطروح 26 20

السلوم 25 17

سيوة 28 16

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 34 24

شلاتين 32 25

حلايب 30 23

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 19

أسيوط 31 18

سوهاج 32 19

قنا 35 21

الأقصر 35 21

أسوان 35 22

الوادي الجديد 33 18

أبوسمبل 35 22

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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