جهاز السرفيس بالجيزة يشن حملة مكبرة على طريق مصر أسيوط لضبط المخالفات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:53 صباحاً - نفذ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة حملة تفتيش مكبرة على طريق مصر أسيوط بمنطقة أبو النمرس.

جاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات اللواء حازم لاشين، الرئيس التنفيذي للجهاز، وبتنسيق مع شريف أبو هميلة، مساعد رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية.

وهدفت الحملة إلى التأكد من التزام سائقي سيارات الأجرة بخطوط السير المحددة وتطبيق التعريفة الرسمية للركوب، وذلك لمنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالمواطنين.

وشملت الحملة تفتيش السيارات المتجهة إلى الحوامدية والبدرشين، حيث تم التأكد من حيازة السائقين للتراخيص اللازمة والتأكد من صلاحية مركباتهم. كما تم توجيه التحذيرات للسائقين المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

من جانبه، أكد اللواء حازم لاشين على استمرار الجهاز في تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري، وذلك لضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومريحة للمواطنين، وحماية حقوقهم.

ودعا اللواء لاشين المواطنين إلى التعاون مع الجهاز والإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.