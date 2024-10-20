الانتهاء من دراسة نقل موظفين بـ125 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:43 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر سبتمبر 2024.

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 11 وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للضوابط القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 .

كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 125 وحدة بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لعام 1964 والمعدل بالقانون رقم 6 لعام 2021.

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