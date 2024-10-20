بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:17 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم .. تزامنا مع البحث المتزايد والمستمر بشكل دوري في الأيام الماضية عن مواقيت الصلاة حرصا من المسلمين على معرفة أوقات الصلاة لتأديتها في وقتها، نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024.

مواقيت الصلاة

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مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024

مواقيت الصلاة في محافظة القـاهـرة

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:33 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 12:40 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 3:53 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:19 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 7:37 م

مواقيت الصلاة في محافظة طنطــا

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:34 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 12:41 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 3:54 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:20 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 7:38 م

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:33 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 12:39 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 3:52 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:18 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 7:36 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:38 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:45 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 3:57 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:23 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 7:42 م