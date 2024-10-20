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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:17 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم .. تزامنا مع البحث المتزايد والمستمر بشكل دوري في الأيام الماضية عن مواقيت الصلاة حرصا من المسلمين على معرفة أوقات الصلاة لتأديتها في وقتها، نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024.

مواقيت الصلاة

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص مواقيت الصلاة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024

مواقيت الصلاة في محافظة القـاهـرة

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:33 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 12:40 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 3:53 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:19 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 7:37 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة طنطــا

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:34 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 12:41 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 3:54 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:20 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 7:38 م

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:33 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 12:39 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 3:52 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:18 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 7:36 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:38 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:45 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 3:57 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:23 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 20 أكتوبر، الموافق 17 ربيع الثاني 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 7:42 م

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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