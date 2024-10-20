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متحدث الوزراء: مستمرون في رفع أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025 - أخبار كلمتك

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متحدث الوزراء: مستمرون في رفع أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025 - أخبار كلمتك

متحدث الوزراء: مستمرون في رفع أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:16 صباحاً - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار الوقود خلال الساعات الماضية كان أمرًا ضروريًا، بهدف استعادة التوازن مرة أخرى في الأسعار والدعم المقدم من الدولة.

 

رفع تدريجي لأسعار الوقود


وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع بقناة "ten"، أن مصر وصلت إلى التوازن في أسعار المواد البترولية في 2021، ولكن بسبب الأوضاع الدولية اختل هذا التوازن، وتعمل الدولة على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وترشيد الدعم من خلال إجراء عملية رفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية 2025، لكي يتمكن المواطن من استيعاب الزيادات. 

 

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تقليل معدل التضخم لأقل من 10%


ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن أن الدولة لن ترفع أسعار الوقود لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهذا من شأنه أن يقلل من معدل التضخم خلال الفترة المقبلة لأقل من 10%.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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