مصطفى بكري عن كتابه «حلم إسرائيل الكبرى»: يكشف سيناريو ما هو متوقع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 10:45 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن كتابه الجديد بعنوان "نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى" والصادر مؤخرا عن دار كنوز للنشر، يتناول مسيرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومخططه لتحقيق (حلم إسرائيل الكبرى).

وقال بكري - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) مساء اليوم السبت - إن دلالات نشر الكتاب في هذا التوقيت تأتي في سياق الكشف عن سيناريو ما هو متوقع خصوصا وأن نتنياهو تحدث أكثر من مرة عن أن الحرب التي يخوضها الآن هي حرب وجود وتعني إسرائيل الكبرى.

وأضاف: "يأتي الكتاب للكشف عن معرفة ما يجري وأبعاد ما يتم ولماذا إصرار نتنياهو على العدوان والاستمرار في الاشتباك مع الجميع انطلاقا من رؤية عقائدية".

وتابع:" نتنياهو يرى أن الوقت بات مناسبا الآن لتغيير كثير من المسلمات التي تم التعامل بها منذ تأسيس الكيان عام 1948، كما يرى أن الحرب الخاطفة لم تعد موجودة، وأن الالتزام بحل الدولتين لم يعد موجودا، كما أنه لا يعترف بالاتفاقيات الدولية".

وأوضح الكتاب الصحفي مصطفى بكري، أنه من أجل ذلك كله، كان طبيعيا أن يصدر الكتاب في هذا التوقيت ليدرس أفكار نتنياهو سواء من الكتب التي ألفها رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو كتاب "مكان تحت الشمس" أو من خلال قراءة للأحداث والتوقعات في الفترة المقبلة.

ويكشف الكتاب عن تفاصيل رؤية نتنياهو والذي يطالب بضرورة تعزيز الطابع اليهودي للدولة على حساب الهوية الإسرائيلية باعتبار أن إسرائيل وجدت لليهود فقط على حد تعبيره.

ويهدف هذا الكتاب إلى معرفة الأسباب الحقيقية التي شكلت وعي وأفكار وأيديولوجية نتنياهو المتطرفة والتي انعكست في عدائه الشديد لكل ما هو فلسطيني وعربي وإسلامي، ورفضه لأية حلول سياسية من شأنها إقامة الدولة الفلسطينية، أو استمرار بقاء الفلسطينيين على بعض من أراضيهم.