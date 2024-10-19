خبير: 2 تريليون جنيه تكلفة تطوير منظومة النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:36 مساءً - قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف: إن الدولة تسعى بشكل قطعي لتغيير الوضع القائم في السكك الحديدية، الأمر الذي ساهم في تقليل الحوادث مقارنة بما كان يحدث في السنوات الماضية.

تراجع نسبة حوادث الطرق

وأشار إلى أن عام 2023 شهد تحسنًا في حوادث السيارات حيث تراجعت بنسبة 78.2% بواقع 181 حادثة مقابل 831 حادثة في عام 2022.

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام، بقناة"القاهرة والناس"، أن عدد الحوادث في حالة انخفاض، وهناك مساع لوقف حوادث القطارات بشكل كامل، وفي هذا الإطار هناك خطة شاملة لتطوير منظومة النقل بالكامل بتكلفة تقدر بـ2 تريليون جنيه، وهذه المنظومة تشمل كل أنظمة النقل.

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