أستاذ هندسة طرق : 30% من شبكة الطرق حدثت خلال السنوات الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:48 مساءً - حادث أتوبيس جامعة الجلالة، قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف: إن مصر كانت ثاني دولة بعد بريطانيا في استخدام السكة الحديد في النقل، والنقل النهري في مصر تطور بصورة كبير في العصر الحديث، ولكنه تقلص بصورة كبيرة، ولذلك عملت الدولة على استعادة تطوير منظومة الطرق في كافة المجالات.

أستاذ هندسة طرق: مصر أضافت 7 آلاف كيلو طرق خلال السنوات الأخيرة

وأضاف أن الدولة المصرية أضافت 7 آلاف كيلو طرق، وهذا يمثل 30% من شبكة الطرق التي حدثت في تاريخ الدولة المصرية طوال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن مصر أنشأت محطة بشتيل مؤخرًا وهي الأكبر من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط، وتحتوي على كافة الخدمات، وتم ربط المحطة بكافة المحاور المرورية.

حادث أتوبيس جامعة الجلالة

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: أن طريق الجلالة من أفضل الطرق وخاضع لكل المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن سائق الأتوبيس كان يسير بشكل سريع، مما أدى لاختلال توازنه على الطرق، وحدوث الحادث.

وأضاف: أن سائق حادث أتوبيس الجلالة كان متهورًا ولم يحترم وجود انحدار في الطريق، ولم يلتزم بالسرعة، خلاف أن الفرامل الخاصة بالأتوبيس لم تكن تعمل بأفضل صورة.

ولفت إلى أن قانون المرور الجديد يُغلظ العقوبة ضد أي سابق يقود سيارته تحت تأثير المخدر، مثلما تبين في حادث الجلالة مؤخرًا.

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