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القابضة للمطارات تشارك بـ 4 لاعبين ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية - أخبار كلمتك

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القابضة للمطارات تشارك بـ 4 لاعبين ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية - أخبار كلمتك

القابضة للمطارات تشارك بـ 4 لاعبين ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:48 مساءً - السبت 19/أكتوبر/2024 - 09:32 م 10/19/2024 9:32:37 PM

لاعبين ببطولة أمم
لاعبين ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، كلمتك
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شارك عدد من لاعبي فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لكرة القدم الشاطئية في فوز منتخب مصر اليوم على منتخب غانا بنتيجة ٦-٣ في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام بمدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

القابضة للمطارات تشارك ب4 لاعبين ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية

ويضم قوام منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية المشارك بالبطولة أربعة لاعبين من فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمتوج مؤخرا ببطولة الجمهورية للشركات وهم: هيثم عاطف كوستا ومحمد عبد النبي لوحا وحسان محمد ومصطفى علي صاصا. وحصل اللاعب هيثم عاطف كوستا على رجل مباراة مصر وغانا بعد إحرازه لهدفين من أصل ستة أهداف.

ومن جانبه هنأ المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اللاعبين المنضمين من فريق الشركة القابضة لقائمة منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، ولجنة النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي بالشركة القابضة برئاسة المحاسب عبد ربه الاشول، مشيدا بأداء لاعبي الشركة القابضة وجميع لاعبي المنتخب في مباراة الافتتاح أمام منتخب غانا متمنيا مواصلة المشوار من أجل حصد لقب البطولة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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