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الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود - أخبار كلمتك

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الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود - أخبار كلمتك

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:48 مساءً - تحريك أسعار الوقود، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية رفع أو زيادة أسعار السولار والبنزين، دقيقة وتم احتسابها بدقة.

 

زيادة محسوبة في سعر السولار 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: السولار يتم الزيادات عليه بصورة محسوبة لأنه يؤدي إلى ارتفاع اسعار النقل والمواصلات والسلع، ولذلك الزيادة بسيطة لا تؤثر على أسعار السلع والنقل.

 

التنسيق مع الغرف التجارية

ولفت إلي أنه يتم التنسيق مع الغرف التجارية لزيادة المعروض من السلع الغذائية، وزيادة أسعار الوقود محسوبة بحيث لا تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة للسلع.

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

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حزمة حماية اجتماعية

وبسؤاله هل من الوارد الإعلاني عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد تحريك أسعار الوقود؟ علق: "نرصد الوضع واذا كانت هناك حاجة ضرورية لذلك سنتدخل لوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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