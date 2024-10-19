وزير الخارجية يؤكد على ثبات موقف مصر بشأن احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 09:27 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ثوابت الموقف المصري من الأزمة في السودان، والذي يتمثل في ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، فضلاً عن تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية وكافة أوجه الدعم بما يخفف من وقع الأزمة على الشعب السوداني.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية اليوم /السبت/ مع إدارة السودان بوزارة الخارجية، للتشاور حول مستجدات الأزمة الحالية بالسودان، وجهود مصر الداعمة لاستعادة الأمن والاستقرار بالسودان الشقيق.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الداخلية التي يعقدها الدكتور بدر عبد العاطي مع مختلف قطاعات الوزارة.

واستمع وزير الخارجية والهجرة لتقدير موقف بالنسبة للتطورات في السودان وشرح من قيادات الإدارة حول مستجدات الجهود التي تبذلها مصر لدعم السودان في ظل الظرف الدقيق الذى يمر به.