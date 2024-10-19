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بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة - أخبار كلمتك

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بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة - أخبار كلمتك

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:26 مساءً - أسعار الوقود، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة لحين تحريك أسعار المواد البترولية.

التعاون مع صندوق النقد وخطة الإصلاح الاقتصادي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: نتعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج معين، ولكن هناك خطة مصرية للمضي في الإصلاح الاقتصادي.

 

السبب وراء تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي

وأكد: ارتباطات مسئولي صندوق النقد الدولي وراء تأجيل المراجعة، وبالتالي لم يكن من المناسب عقد الاجتماعات خلال الفترة الماضية، ونأمل انعقادها الشهر المقبل، ولا يوجد أي ربط بين تأجيلها وزيادة أسعار المواد البترولية.

انتفاضة برلمانية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. اتهامات للحكومة بالفشل.. القرار تنفيذا لتوجيهات صندوق النقد الدولي.. وتحذير من استمرار موجة التضخم.. ومطالب بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

مدبولي: الدولة تعمل دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين


 

وتابع: برنامج الإصلاح الاقتصادي أولوية مصرية قبل أن يكون توجيها من صندوق النقد الدولي.

شروط وطلبات صندوق النقد الدولي

ولفت: صندوق النقد الدولي يكون لديه طلبات وشروط ومنها ترشيد الإنفاق، أما فيما يتعلق باستعادة التوازن في أسعار الوقود لم يكن لها علاقة بتأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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