الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، وصلنا إلى نقطة التوازن في أسعار الوقود في عام 2021، ولكن مع الأزمات الدولية والإقليمية حدثت ارتفاعات كبيرة في أسعار البترول وبالتالي كان يجب استعادة التوازن مرة أخرى وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.



تحريك أسعار المواد البترولية ودعم محدودي الدخل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: حتى مع تحريك أسعار الوقود واستعادة التوازن مرة أخرى تظل الدولة تدعم محدودي الدخل وخاصة الشرائح التي تتأثر بالارتفاعات.

زيادات أسعار المواد البترولية حتى 2025

وأكد: لن نشهد أي زيادات في أسعار المواد البترولية حتى مارس 2025، ولن نقوم بالرفع بصورة كبيرة ونحاول قدر الإمكان تحريك الأسعار بصورة تدريجية حتى 2025 بشكل يتحمله المصريون.





اهم تصريحات رئيس الوزراء خلال زيارته إلى محافظة المنيا: لن تحدث زيادة أخرى في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة القادمة..الدولة تعمل دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين أسعار البنزين والسولار والمازوت بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

هل وصلنا إلى نقطة التوازن في أسعار الوقود؟

وأوضح: لم نصل حتى الآن إلى استعادة نقطة التوازن في أسعار المواد البترولية وسنصل إليها في 2025، وزيادة أسعار الوقود للحصول على موارد إضافية لشراء احتياجاتنا من خلال وزارة البترول وضمان استمرار الخدمة.

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