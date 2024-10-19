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موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير لتحديد سعر البنزين والسولار - أخبار كلمتك

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موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير لتحديد سعر البنزين والسولار - أخبار كلمتك

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير لتحديد سعر البنزين والسولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - لجنة تسعير البنزين والسولار.. بعد زيادة أسعار البنزين والسولار أمس الجمعة، والذي تبعه زيادة في تعريفة المواصلات، يرغب المواطنون في معرفة موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير لتحديد سعر البنزين والسولار.

موعد الاجتماع المقبل للجنة تسعير البنزين والسولار

وأكدت وزارة البترول أنه سيتم تأجيل الاجتماع المقبل للجنة تسعير البنزين والسولار ليكون بعد 6 أشهر.

وأكّد على ذلك، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تعهّد بعدم رفع أسعار الوقود خلال الستة أشهر المقبلة، بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها أمس الجمعة، من أجل التحكم في معدلات التضخم.

وجاء نص بيان مجلس الوزراء على لسان «مدبولي» كالتالي: «بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة».

تسعير البنزين والسولار

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم مراعاة محدودي الدخل في الزيادات التي يتم إقرارها، لافتا إلى أن الحسابات لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولارا للبرميل، ولكن بعد انخفاض سعره لأقل من 73 دولارا، تم وضع ذلك في الاعتبار، لتكون الزيادات أقل مما وضعت سابقا.

وأوضح أن الحكومة تهدف إلى خفض معدلات التضخم، ولذلك لن تكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن زيادة أسعار المحروقات نتيجة ما تحملته الدولة من أعباء والخطة معلنة أنه سيتم الانتهاء من دعم الوقود نهاية 2025.

تسعير البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وزادت أسعار البنزين والسولار كالتالي:

- بنزين 95 سعر اللتر 17 جنيها.

- بنزين 92 سعر اللتر 15.25 جنيه.

- بنزين 80 سعر اللتر 13.75 جنيه.

- السولار سعر اللتر 13.50 جنيه.

- غاز تموين السيارات سعر المتر المكعب 7 جنيهات.

- الكيروسين سعر اللتر 13.50 جنيه.

- المازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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