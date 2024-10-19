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جهاز السرفيس بالجيزة يشن حملة مكبرة لضبط مخالفات تعريفة الركوب في أطفيح (صور) - أخبار كلمتك

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جهاز السرفيس بالجيزة يشن حملة مكبرة لضبط مخالفات تعريفة الركوب في أطفيح (صور) - أخبار كلمتك

جهاز السرفيس بالجيزة يشن حملة مكبرة لضبط مخالفات تعريفة الركوب في أطفيح (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - نفذ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة حملة مكبرة بمركز ومدينة أطفيح لمتابعة التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة للركوب.

جاءت الحملة بتوجيهات من اللواء حازم لاشين، الرئيس التنفيذي لجهاز السرفيس، وبالتنسيق مع شريف أبو هميلة، مساعد رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية، ومرور المنطقة الجنوبية.

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وتهدف الحملة إلى ضبط المخالفين والكشف عن السائقين الذين يرتكبون مخالفات بزيادة تعريفة الركوب، والتأكد من التزام جميع السائقين بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية النقل، وضمان حصول المواطنين على خدمة نقل آمنة وبأسعار عادلة.

وخلال الحملة، قامت فرق العمل التابعة لجهاز السرفيس بتكثيف الرقابة على المواقف الرئيسية وخطوط السير، وفحص تراخيص السائقين والمركبات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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