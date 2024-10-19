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رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024 - أخبار كلمتك

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رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024 - أخبار كلمتك

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - يتوافد المعلمون بكثافة على بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024 في مصر، وذلك بعدما تم الإعلان عن رابط للاستعلام عن النتيجة.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، رابط الاستعلام عن مسابقة المعلمين 2024.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا للاستعلام عن نتيجة المسابقة 2024 وذلك من خلال الضغط هنا

مسابقة وزارة التربية والتعليم

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

-يمكنك الاستعلام عن نتيجة المسابقة مباشرة من خلال الرابط التالي:https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

- قم بإدخال بياناتك الشخصية «الرقم القومي ورقم التقدي».

-ثم اضغط على «استعلام»

الأوراق المطلوبة لمسابقة المعلمين 2024

يجب تقديم جميع الأوراق المطلوبة بالأصل واللون، ويفضل أن تكون بصيغة JPEG.

وتشمل هذه الأوراق: صورة شخصية، بطاقة الرقم القومي سارية، صحيفة الحالة الجنائية، المؤهلات الدراسية، موقف الخدمة العسكرية أو العامة، شهادة الإعاقة «إن وجدت»، وإيصال سداد الرسوم، وإيداع بنكي.

شروط التقديم على وظيفة معلم مساعد 2024

-أن يكون مصري الجنسية.

-ألا يكون قد تم فصله من الخدمة بحكم تأديبي نهائي، إلا بعد مضي 4 سنوات على الأقل.

-يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

-يجب أن يكون حاصل على مؤهل عالي تربوي أو دبلوم تربوي لمن لم يخرج من كلية التربية.

-يجب ألا يقل التقدير العام عن مقبول.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

-يجب اجتياز الاختبارات المطلوبة والتدريبات التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

-كما يجب اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

-يجب أن يكون التقديم في محافظة محل الإقامة وفقا لبطاقة الرقم القومي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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