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السكك الحديدية تبدأ تطبيق قرار مضاعفة الحافز للسائقين - أخبار كلمتك

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السكك الحديدية تبدأ تطبيق قرار مضاعفة الحافز للسائقين - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تبدأ تطبيق قرار مضاعفة الحافز للسائقين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:10 مساءً - السبت 19/أكتوبر/2024 - 07:00 م 10/19/2024 7:00:27 PM

قطار
قطار
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تابع المهندس كامل الوزير وزير النقل، إجراءات رفع المستوى الفنى للعاملين بالسكك الحديد، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات التأدبيبة والتى أعلنها منذ أيام لإعادة روح الانضباط داخل مرفق السكك الحديد. 

فى الوقت ذاتة تابع الوزير تنفيذ الإجراءات والقرارات التشجيعية وإجراءات التشغيل والتى تم إعلانها 

وأهم قرارات الوزير للتشغيل 

 


أولًا:-
مضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات ممن يحققون الضوابط الآتية:
1- عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار علي خطوط شبكة السكك الحديدية.
٢- عدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة علي سلامة الركاب والقطار.
٣- الالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات.
٤- الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج.

ثانيًا:-


الدفع بقائدي القطارات الجدد حديثى التعيين والاعتماد عليهم وعلي قائدي القطارات المنضبطين والملتزمين من قائدي القطارات القدامى  فقط ومنع الحوافز عن قائدي القطارات غير المنضبطين  وتغليظ العقوبات الخاصة بما يرتكبونه من مخالفات وفقًا للائحة العقوبات بهيئة السكة الحديد.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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