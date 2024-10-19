محافظ القاهرة يتفقد استعدادات المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال التى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لاقامة ساحتى انتظار جديدتين للسيارات تسعان أكثر من 1200 سيارة خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير، لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة فى المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة«WUF12، والذي سيعقد بالقاهرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.



المنتدى الحضرى العالمى



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الأعمال تأتى ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الضيوف الدولية المشاركة بالمؤتمر الحضرى، وتوفير الدعم اللوجيستى المصاحب لفعاليات المنتدى، مؤكدًا وجود متابعة لمختلف التجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى على مدار الساعة خاصة النقل والمواصلات، والبنية التحتية، وتنظيم الزيارات، وأيضًا تنظيم عمل المتطوعين.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة القاهرة على خروج هذا المنتدى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، كونه ثانى أكبر حدث أممى ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.

كما تفقد محافظ القاهرة الأعمال التى تقوم بها هيئة النظافة لرفع كفاءة وتطوير الحدائق المحيطة بمركز المنارة.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن الهيئة انتهت من أعمال تمهيد أرضى ساحتى الانتظار وتسويتهما واحاطتهما بسور شجرى ويتم تركيب سور حديدى لتأمين السيارات داخل ساحة الانتظار، كما تم زيادة المزروعات فى الحدائق المحيطة بمركز المنارة استعدادًا لاستقبال ضيوف المؤتمر.

رافق المحافظ فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

ويمكن لمن يرغب في حضور المنتدى التسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى: https://wuf.unhabitat.org/wuf12 قبل موعد غلق باب التسجيل فى 30 أكتوبر 2024.

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