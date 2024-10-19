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محمد جبران يُسلم 55 عقد عمل لذوي الهمم في الإسماعيلية - أخبار كلمتك

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محمد جبران يُسلم 55 عقد عمل لذوي الهمم في الإسماعيلية - أخبار كلمتك

محمد جبران يُسلم 55 عقد عمل لذوي الهمم في الإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 05:49 مساءً - أطلق وزير العمل محمد جبران، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، مبادرة «التدريب من أجل التشغيل» بالمحافظة، بمشاركة مُمثلين عن مديريات العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن، وجامعة قناة السويس، وجاء ذلك على هامش فعاليات «مبادرة جسور لتطوير التعليم المصري»، التي انطلقت اليوم.

وبحسب بيان رسمي تأتي مبادرة «التدريب من أجل التشغيل» كنموذج للتعاون بين الجهات المُشاركة فيها، للعمل على توفير العمالة الماهرة والمُدربة بحسب احتياجات الشركات والمصانع داخل المحافظة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتقديم كل أنواع التدريب والدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مُقدمتها العمالة غير المنتظمة.

وزير العمل يزور مقر مديرية العمل ويُسلم 55 عقد عمل

وفي نفس السياق قام وزير العمل محمد جبران، بزيارة إلى مديرية عمل الإسماعيلية وكان في استقباله قيادات المديرية برئاسة حسن رداد، وممثلي عددِ من الشركات بالمحافظة.

وزير العمل يزور مقر مديرية العمل ويُسلم 55 عقد عمل
وزير العمل يزور مقر مديرية العمل ويُسلم 55 عقد عمل
وزير العمل يزور مقر مديرية العمل ويُسلم 55 عقد عمل

وخلال اللقاء سَلّم الوزير جبران، 55 عقد عمل لذوي همم بالمحافظة، في إطار خطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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