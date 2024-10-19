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السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتعزيز مسار السلام والأمن - أخبار كلمتك

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السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتعزيز مسار السلام والأمن - أخبار كلمتك

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتعزيز مسار السلام والأمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:59 مساءً - أكد الرئيس السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار. وفي ذلك الإطار تم استعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات، وجهود مصر لتسويتها واحتوائها

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدًا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب "توم كول" رئيس لجنة المخصصات، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج

كما أوضح الرئيس ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدمًا بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة
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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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