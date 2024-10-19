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السيسي يؤكد لوفد الكونجرس الأمريكي ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

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السيسي يؤكد لوفد الكونجرس الأمريكي ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد لوفد الكونجرس الأمريكي ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:59 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدمًا بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة. 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم وفدًا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب "توم كول" رئيس لجنة المخصصات، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.  

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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