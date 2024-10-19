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رياح شديدة وأمطار غزيرة.. نوة رياح الصليب تهدد الإسكندرية وتستمر 3 أيام - أخبار كلمتك

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رياح شديدة وأمطار غزيرة.. نوة رياح الصليب تهدد الإسكندرية وتستمر 3 أيام - أخبار كلمتك

رياح شديدة وأمطار غزيرة.. نوة رياح الصليب تهدد الإسكندرية وتستمر 3 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - تستعد محافظة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، لاستقبال أول وأقوى نوات الشتاء 2024، وهي نوة «رياح الصليب»، والتي تستمر لمدة 3 أيام ترتفع فيها الأمواج وتسقط الأمطار بغزارة.

نوة رياح الصليب

تعد نوة رياح الصليب، إحدى النوات الشهيرة التي تشهدها الإسكندرية خلال فصل الشتاء، وتتسم نوة الصليب برياح غربية شديدة، مصحوبة بأمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

نوة رياح الصليب

وتأتي نوة رياح الصليب أو نوة «رياح الصليبة»، بعد النوة السابقة التي كانت تحمل نفس الاسم ولكن كانت غير ممطرة، وحدثت في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

موعد نوة رياح الصليب

تعد نوة رياح الصليب، من سلسلة النوات الشتوية التي تشهدها عروس البحر المتوسط، ومن المتوقع أن تبدأ غدا الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية، وفقًا لجدول مواعيد النوات الصادر عن ميناء الإسكندرية.

نوة رياح الصليب

نوة رياح الصليب في الإسكندرية

وأشارت التوقعات إلى أن محافظة الإسكندرية قد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق، مع نشاط للرياح على البحر المتوسط بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر، مما قد يؤثر على حركة الملاحة والصيد.

نوة رياح الصليبية

وأضافت التوقعات، بإن نوة رياح الصليب من النوات الممطرة التي تصاحبها رياح قوية، ما يزيد من تأثيرها على المدينة الساحلية، وعادة ما تسبب اضطرابًا في الحياة اليومية، حيث تواجه الإسكندرية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إلى جانب زيادة احتمالات حدوث تجمعات مائية في الشوارع بسبب الأمطار.

استعداد الإسكندرية لنوة رياح الصليب

ووجهت محافظة الإسكندرية عدة تحذيرات للمواطنين، باتخاذ الاحتياجات اللازمة لتجنب المشاكل الناتجة عن تجمع المياه وارتفاع منسوبها في الشوارع.

نوة رياح الصليب

وتوالت التحذيرات للمواطنين من النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى خلال فترة النوة، مع توخي الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث الناتجة عن تجمع المياه والانزلاق، كما يُنصح بعدم التواجد بالقرب من مناطق تجمع المياه أو المجاري المائية لتجنب أي حالات غرق محتملة

أعلنت شركة الصرف الصحي بالتعاون مع إدارات الأحياء عن تجهيز المعدات اللازمة لشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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