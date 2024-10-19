مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

أنا هتحبس مش بهزر، إستوري صادم لـ زينة على إنستجرام - أخبار كلمتك

أنا هتحبس مش بهزر، إستوري صادم لـ زينة على إنستجرام - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام النهاردة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:33 - جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة (بث مباشر) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:33 - جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة (بث مباشر) - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل وفدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي يستقبل وفدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يستقبل وفدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم وفداً من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب «توم كول» رئيس لجنة المخصصات، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية، حيث حرص وفد الكونجرس على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، حيث أوضح السيد الرئيس في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدماً بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأشار الرئيس إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحاً أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، وضغوطاً مكثفة من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام.

الرئيس السيسي يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكي

وفي ذلك السياق، دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس وأعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن حل الدولتين، حيث أكد السيد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار. وفي ذلك الإطار تم استعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات، وجهود مصر لتسويتها واحتوائها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الكونجرس الأمريكي أكدوا خلال اللقاء اعتزازهم وبلادهم بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مثمنين دور مصر، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار، ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على استمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات، بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاً
بوتين: تعزيز العلاقات مع مصر في السنوات الأخيرة بفضل جهود الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

3 حالات لفصل التيار الكهربائي عن العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق