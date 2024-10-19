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رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي في «برطباط» بالمنيا - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي في «برطباط» بالمنيا - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي في «برطباط» بالمنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برطباط بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، ورافقه وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ المنيا.

واستمع مدبولي، لشرح حول المحطة التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف لخدمة أهالى مركز مغاغة، ومقامة على مساحة 11 فدانًا، بقدرة معالجة تصل إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا قابلة للتوسع إلى 40 ألف كيلومتر مكعب يوميًا، وبتكلفة تقديرية 650 مليون جنيه.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الجانب الأكبر من زيارته اليوم لمحافظة المنيا سيخصص لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف، التي قاربت على إتمام أعمال المرحلة الأولى لها، وتستعد لبدء المرحلة الثانية قريبًا، للوصول بأهداف هذه المبادرة التنموية إلى عدد أكبر من أهالينا في قرى الريف.

ولفت إلى أن زيارة اليوم ستركز على مشروعات ذات صلة بقطاعي تطوير المرافق والخدمة الصحية، بالنظر إلى أهميتهما الكبيرة في الارتقاء بصحة الإنسان وتحسين جودة حياته نحو الأفضل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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