جهود صندوق مكافحة الإدمان في العلاج والتمكين الاقتصادي للمتعافين خلال أسبوع (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 10 حتى 17 أكتوبر 2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تسليم الصندوق أول دفعة من منتجات المتعافين من الإدمان من تصنيع الملابس الجاهزة داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق إلى بنك الكساء المصرى بعدد 700 قطعة من ملابس كمرحلة أولى، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وذلك في إطار دعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل "مشغل متكامل لتصنيع الملابس الجاهزة داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن تطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي وكذلك العمل على الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين.

كما تم تنفيذ 189 نشاط متنوع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في 15 ميدانا بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ 76 نشاط متنوع الجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المواد المخدرة وتنفيذ 52 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات ".

كما تم تنفيذ أنشطة توعوية في 6 " بيوت التطوع " التابعين للصندوق في الجامعات المصرية،كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2157 مريض خلال 33 مركزا علاجيا في 19 محافظة حتى الآن.

وتم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 4721 موظفا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي.



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