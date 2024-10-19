وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة قها للصناعات الكيماوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أجهزة التحليل الكيميائية

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربى الجولة باجتماع حضره رؤساء قطاعات الإنتاج والمالية والتسويق والمشروعات والمتابعة والتنسيق والبحوث حيث تم الإطلاع على عرض تقديمي حول أنشطة شركة قها للصناعات الكيماوية استعرضه المهندس معز الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الشركة، وتضمّن العرض المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة من مشروعات مع مختلف الجهات بالدولة.

وخلال العرض التقديمى أكد الوزير أن الشركة ( م/270 الحربى ) تمتلك إمكانيات تكنولوجية متميزة لعل أبرزها ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمى CNC والتى تساهم فى إنتاج الأجزاء الخاصة بالمنتجات المختلفة وكذا ماكينة القطع بالمياه والتي تم تصنيعها محليًا وتوفيرها من خلال إحدى الشركات الشقيقة وهي شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، كما تمتلك الشركة معامل لإجراء كافة الإختبارات الكيميائية اللازمة للعمليات الصناعية المختلفة عن طريق فريق من الكيميائيين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك بإستخدام أحدث أجهزة التحليل الكيميائية مثل (أجهزة تحليل الطيف الضوئى، الإمتصاص الذرى، المعايرة الأتوماتيكية، أجهزة تحليل مياه الشرب والصرف الصحى)، بالإضافة إلى معمل المعايرة الذى يقوم بمعايرة الأبعاد الهندسية ومعايرة الأجهزة الكهربية والحرارية أيضًا.

تصنيع عدد من المنتجات العسكرية

عقب ذلك توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي لمعاينة خطوط الإنتاج داخل الشركة (مصنع 270 الحربي) والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى لتصنيع عدد من المنتجات العسكرية التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل (البوادئ، مقذوفات الدخان، مولدات الدخان الملونة، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية) كما يتم الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل (بطاريات السيارات، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة آرت فكس)، وتساهم الشركة (مصنع 270 الحربي) فى تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه وتبطين الترع، إلى جانب تنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما شاركت الشركة في إنتاج الدراجات لصالح مشروعيّ "دراجتك دخلك" و"دراجتك صحتك".

تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إلانتاج

وخلال الجولة التفقدية لشركة قها للصناعات الكيمياوية وجّه الوزير بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها مع الالتزام بتحقيق أعلى جودة مطلوبة.

كما وجّه بأهمية عقد رئيس مجلس إدارة الشركة اللقاءات الدورية مع العاملين لرفع روحهم المعنوية وللاطمئنان على أوضاعهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم للتطوير وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية.

وشدد على ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبما يمكّن من تعظيم دور الشركة الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وفى نهاية الجولة عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى لقاء مع عدد من العاملين بالشركة ( م/ 270 الحربى ) يمثلون قطاعات الشركة المختلفة، وحرص على الإستماع عن قرب إلـى العامليـن والحديث والتواصل معهم بشكلٍ مباشر للتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم واستفساراتهم والرد عليها، وحثهم على الحفاظ على روح العمل الجماعي والتكامل مع الشركات الشقيقة لرفعة شأن الإنتاج الحربى.

أوضح الوزير أن هذه الزيارة تأتي إستكمالًا لسلسلة الجولات التفقدية التي تتم داخل الشركات والوحدات التابعة بهدف المتابعة الدورية والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها.



رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس مدحت شكرى رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس أشرف عبد العزيز رئيس قطاعات المشروعات محمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.



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