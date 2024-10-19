آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 بالقاهرة والمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، في مدن مصر المختلفة.

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الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت تشهد اعتدالًا في الحرارة في أول الليل، يكون مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

ولفتت إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمالية انتشار رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس يوم السبت 19 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 29 21 السواحل الشمالية 27 19 جنوب سيناء 33 24 شمال الصعيد 31 17 جنوب الصعيد 34 22

طقس يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 29 20 السواحل الشمالية 28 19 جنوب سيناء 33 22 شمال الصعيد 31 17 جنوب الصعيد 35 22