آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 بالقاهرة والمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، في مدن مصر المختلفة.
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الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024
أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت تشهد اعتدالًا في الحرارة في أول الليل، يكون مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.
ولفتت إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمالية انتشار رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
|طقس يوم السبت 19 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|29
|21
|السواحل الشمالية
|27
|19
|جنوب سيناء
|33
|24
|شمال الصعيد
|31
|17
|جنوب الصعيد
|34
|22
|طقس يوم الأحد 20 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|29
|20
|السواحل الشمالية
|28
|19
|جنوب سيناء
|33
|22
|شمال الصعيد
|31
|17
|جنوب الصعيد
|35
|22
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