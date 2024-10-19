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آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 بالقاهرة والمحافظات - أخبار كلمتك

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آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 بالقاهرة والمحافظات - أخبار كلمتك

آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 بالقاهرة والمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، في مدن مصر المختلفة.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة والمحافظات، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

حالة الطقس

الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت تشهد اعتدالًا في الحرارة في أول الليل، يكون مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

ولفتت إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمالية انتشار رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية اليوم
طقس يوم السبت 19 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 29 21
السواحل الشمالية 27 19
جنوب سيناء 33 24
شمال الصعيد 31 17
جنوب الصعيد 34 22
درجات الحرارة اليوم
طقس يوم الأحد 20 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 29 20
السواحل الشمالية 28 19
جنوب سيناء 33 22
شمال الصعيد 31 17
جنوب الصعيد 35 22

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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