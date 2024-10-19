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رئيس الوزراء: الجانب الأكبر من زيارة المنيا يخصص لمشروعات «حياة كريمة» - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: الجانب الأكبر من زيارة المنيا يخصص لمشروعات «حياة كريمة» - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الجانب الأكبر من زيارة المنيا يخصص لمشروعات «حياة كريمة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة المنيا، صباح اليوم، في زيارة تستهدف تفقد عددٍ من المشروعات الخدمية، يرافقه خلالها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، والدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة.

تطوير الريف المصري

وأكد رئيس الوزراء، أن الجانب الأكبر من زيارته اليوم لمحافظة المنيا، سيخصص لمتابعة سير العمل بعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، التي قاربت على اتمام أعمال المرحلة الأولى لها، وتستعد لبدء المرحلة الثانية قريباً، للوصول بأهداف هذه المبادرة التنموية إلى عدد أكبر من أهالينا في قرى الريف المصري.

حياة كريمة

ولفت مدبولي، إلى أن زيارة اليوم ستركز على مشروعات ذات صلة بقطاعي تطوير المرافق والخدمة الصحية، بالنظر إلى أهميتهما الكبيرة في الإرتقاء بصحة الإنسان وتحسين جودة حياته نحو الأفضل.

من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تمثل أضخم مبادرة تنموية تُنفذ على أرض مصر، ويصل صداها إلى أبناء الوطن في قرى الريف المصري، لاسيما في ظل ما تشهده من مشروعات في قطاعات ذات صلة بالارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المشروعات الخاصة بقطاع المرافق تشغل نصيباً كبيراً بين أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يتم استهداف الوصول بخدمتي الصرف الصحي ومياه الشرب إلى شريحة أكبر من أهالي القرى، لتحسين جودة حياتهم على النحو المأمول.

من جانبه، صرح محافظ المنيا بأن المحافظة استفادت بشكل كبير من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تشهد خلال المرحلة الأولى تنفيذ 3202 مشروع في 32 قطاعاً متنوعاً، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن في 192 قرية تابعة لـ 5 مراكز بالمنيا، هي: العدوة، أبو قرقاص، مغاغة، ملوى، دير مواس، بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطى 80%، مضيفاً أن المنيا تستعد لدمج مراكز جديدة بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية من تلك المبادرة التنموية المهمة، وهما سمالوط، وبني مزار، لافتاً إلى أن المبادرة تؤثر بشكل ايجابي على حياة أبناء القرى المستهدفة، وأنه يحرص وكذا القيادات التنفيذية على متابعة موقف تنفيذ مشروعاتها عن قرب بشكل دائم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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